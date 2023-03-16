“En İyi Fizik” ve Tayland Kültürü’nün en önemli sembolü olan fillere “En İyi Gülümseyen” (Best Smile) özel ödülünü kazanan Ağazade konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Kuzey Kıbrıs olarak davet aldığı finale Günkut Ajans himayelerinde ve annesi Elif Ağazade’nin maddi ve manevi desteğiyle katıldığını belirtti.

KKTC bayrağının büyük finalin sahnesinde dalgalandığını vurgulayan Ağazade, ulusal kostümüyle ödülünü alırken dünyaya “Kuzey Kıbrıs, North Cyprus” diye haykırdığını ancak depremin acısı nedeniyle sevincinin buruk kaldığını ifade etti.

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“43 ülkede  Kuzey Kıbrıs (North Cyprus)  adı  dolaşıyorsa  ne mutlu bize...” diyen Mehmet  Ağzade, tanınmanın da tanıtmanın da bu olduğunu kaydederek, devlet yetkililerinin böyle etkinliklerden maddi  desteklerini esirgememesini temenni etti.