Serhat Ulueren'in kanalına konuk olan Sinan Engin, Ahmet Çakar'ın Beyaz TV'den aylık 500 bin lira aldığını açıkladı. Sinan Engin'in bu açıklaması gündeme bomba gibi düştü.

"AYDA 500 BİN TL KAZANIYOR"

Ahmet Çakar'ın televizyondan kazandığı parayı açıklayan Sinan Engin, "Hocanın gerçekten çok parası var. Ayda 500 bin TL kanaldan para alıyor. Alkol kullanmıyor. Çok para harcamıyor." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sinan Engin'in bu açıklaması sonrası Ahmet Çakar sosyal medyada gündem oldu. Çakar'dan henüz bu konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.