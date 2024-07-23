Geçtiğimiz sezonun yarısını Panathinaikos'ta kiralık geçiren ve sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönen Samet Akaydin'in menajeri Ender Yurtgüven, milli oyuncunun geleceği hakkında net konuştu.

"YOLUNA FENERBAHÇE'DE DEVAM EDECEK"

Yurtgüven, "Samet Akaydin yoluna Fenerbahçe'de devam edecek. Bize verilen bilgi bu şekilde. Tüm inisiyatif Fenerbahçe'de." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Fenerbahçe'nin sportif direktörü Mario Branco ile görüştüklerini vurgulayan menajer, "Kendisi bize Mourinho'nun Samet'i 4 stoperinden bir tanesi olarak düşündüğünü söyledi" şeklinde konuştu.