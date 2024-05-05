Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’ne (Global Healthcare Travel Council-GHTC) üye 56 ülkeye 2024-26 (Nisan) döneminde başkanlık yapacak ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 6. Dünya Sağlık Turizmi Forumu ve Konferansı (6th Global Healthcare Travel Forum and Conference-GHTF2024) kapsamında toplanan Genel Kurul’da belirlendi. Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’ne (Global Healthcare Travel Council-GHTC) üye ülke delegelerinin katılımı ile gerçekleştirilen ve Almanya, Suudi Arabistan ile Moldova’nın başkanlık için yarıştığı seçimi Moldova kazandı.

BAŞKANLIK BAYRAĞI KKTC’DEN MOLDOVA’YA GEÇTİ…

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin 2023-24 (Nisan) döneminde Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığını üstlenen KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Dönem Başkanı, KKTC Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, Moldova’yı temsilen seçimi kazanan yeni dönem başkanı Dr. Natalia Ciobanu’ya Başkanlık bayrağını devretti.

SEKTÖR LİDERLERİ, AKADEMİSYENLER, SAĞLIK VE TURİZM PROFESYONELLERİ İLE POLİTİKA YAPICILARI BİR ARAYA GELDİ…

Her yıl Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’ne (GHTC) başkanlık yapan ülkenin ev sahipliğinde, sektör liderleri, akademisyenler, sağlık ve turizm profesyonelleri ile politika yapıcılarını bir araya getiren Dünya Sağlık Turizmi Forumu’nun 6’ncısı (GHTF2024) bu yıl konferans bölümünün eklendiği yeni formatı ile Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirildi.

GHTF2024’E 50 ÜLKEDEN 300’DEN FAZLA KATILIM OLDU…

6. Dünya Sağlık Turizmi Forumu ve Konferansı (GHTF2024, North Cyprus) bu yıl Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’ne 2023-24 (Nisan) döneminde başkanlık yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde yapıldı. GHTC 2024’e KKTC Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik Ve Çevre Bakanı, Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı, GHTC Kurucu Başkanı, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’ne başkanlık ve yöneticilik yapmış delegeler, KKTC ile Türkiye’den sağlık, turizm ve eğitim alanında yetkili birliklerin başkan ve yöneticileri ile 50 ülkeden 300’den fazla delege katıldı.

TEMA “KÜRESEL SAĞLIK TURİZMİNDE İNOVASYON VE İŞ BİRLİĞİ”…

Sağlık turizmini küresel olarak şekillendirecek stratejilerin ve politikaların ele alındığı Dünya Sağlık Turizmi Forumu’nun (GHTF2024, North Cyprus) bu yılki teması, sektörde yaşanan zorluklara yenilikçi çözümler üretmek, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek ve sektörün geleceği için güçlü bir sinerji oluşturmaya yönelik olarak “Küresel Sağlık Turizminde İnovasyon ve İş Birliği” olarak belirlendi.

GHTF 2024 OTURUMLARINA 150’DEN FAZLA KONUŞMACI KATILDI…

Küresel Sağlık Turizmi’nin Geleceği, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Sağlık için Seyahat, Sağlık Hizmetleri ve İklim Değişikliği, Sağlık Hizmetleri ve Teknolojiler, Wellness ve Wellbeing, Sağlık Turizmi ve İleri Aktif Yaşam konularının tartışıldığı Forum oturumlarına 25 ana konuşmacı katılırken, konferans oturumlarında ise 22’si ana konuşmacı tarafından olmak üzere 500'ün üzerinde araştırmacının ortak yazdığı 150'den fazla makale sunuldu.

B2B TOPLANTILARINDA BİR ÇOK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI “İMZALANDI…

GHTF2024 kapsamında ayrıca B2B toplantıları da yapıldı. Toplantılarda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’tan sağlık, turizm ve sağlık turizmi hizmeti veren kuruluşların yöneticileri, başta GHTC üyesi ülkelerden olmak üzere dünyanın değişik coğrafyalarından sağlık turizmi profesyonelleri ile bir araya gelerek karşılıklı iş birliği anlaşmaları imzaladı.