Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) 3. Sağlık Turizmi Konferansı’na katılmak üzere resmi davetli olarak İran’da bulunan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan ve beraberindeki heyet, İsrail’in düzenlediği hava saldırıları nedeniyle Tahran’da bir süre mahsur kalmalarının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne döndü.

KKTC’ye sağ salim ulaşmalarının ardından kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Dr. Savaşan, ülkelerine dönmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu süreçte kendilerine destek olan tüm yetkililere teşekkür etti.

Ahmet Savaşan’ın paylaşımı şöyle:

"Memleketimize Dönmenin Mutluluğu İçindeyiz. Şükürler olsun!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsilen, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından düzenlenen 3. Sağlık Turizmi Konferansı’na katılmak üzere resmi davetle İran’daydık.

İsrail’in bombardımanı sırasında orada mahsur kaldık. Önce Türkiyemize ulaştırıldık.

Ardından memleketimize, KKTC’ye geldik.

Bu süreçte ilk andan itibaren yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC devlet yetkililerine yürekten teşekkür ediyoruz.

Dualarıyla, mesajlarıyla, telefonlarıyla destek veren ailelerimize, akrabalarımıza, dostlarımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize ve tüm sevenlerimize sonsuz teşekkürler"