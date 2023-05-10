Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Canan Ergüder, Nur Sürer, Nejat İşler ve Yüsra Geyik'in yer aldığı Aile dizisi salı akşamları ekrana gelmeye devam ediyor. Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen dizide talihsiz bir kaza yaşandı.

Sette yaşanan kaza hakkında yapım şirketinden açıklama geldi ve kazayla ilgili incelemelerin başlatıldığı duyuruldu.

''BAZI ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZ YARALANDI''

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ay Yapım, şu ifadelere yer verdi:

"Aile dizimizin 11. bölümünün efektli final sahnesinin çekimleri sırasında üzücü bir hadise yaşanmıştır. Bazı çalışma arkadaşlarımızın yaralanmalarına neden olan bu olayın meydana gelmesine ilişkin olsa hata ve ihmaller ile ilgili incelemeler başlatılmıştır. Hizmet alınan şirketler başta olmak üzere her türlü araştırma ve inceleme yapılacak ve tarafımızca sonuca ulaştırılacaktır. Bütün çalışma arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."