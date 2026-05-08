Hürmüz Boğazı'ndaki petrol blokajı ve bölgedeki çatışmaların etkisiyle jet yakıtı fiyatlarının iki katından fazla artması, dünya genelindeki havayolu şirketlerini kapasite düşürmeye zorluyor.

Havayolu şirketi, bu rotalardaki tam hizmetin 2027 yazında yeniden başlatılmasının planlandığını bildirdi.

İptallerden etkilenen yolculara alternatif seyahat seçenekleri veya ücret iadesi sunulacağı belirtildi.

Sektör genelinde kısıtlamalar sürüyor

Yakıt krizi sadece Air Canada'yı değil, diğer Kanadalı taşıyıcıları da etkiliyor. WestJet, nisan ayında kapasitesini yüzde 1 oranında düşürürken, bu oranın haziran ayında yüzde 6'ya kadar çıkacağını duyurdu.

Porter Airlines ve Air Transat gibi şirketler de artan maliyetleri dengelemek amacıyla bilet fiyatlarına ek ücret (surcharge) yansıtacaklarını veya fiyat artışına gideceklerini açıkladı.

Air Canada, geçtiğimiz ay da ekonomik olarak uygulanabilir görmediği altı iç hat ve sınır ötesi rotasını askıya aldığını duyurmuştu.

Havacılık uzmanları, enerji piyasalarındaki dalgalanma sürdüğü müddetçe uçuş iptallerinin ve bilet fiyatlarındaki artışın devam edebileceği uyarısında bulunuyor.