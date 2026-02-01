Bunlar da ilginizi çekebilir

AJet uçağı Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı.

Kokpit ekibi, transponder sistemini acil durumu belirtmek için 7700'e aldı.

AJet’in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, İran'ın başkenti Tahran'a gitmek üzere havalanan VF183 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçağı, Kırşehir üzerinde acil durum deklare etti.

