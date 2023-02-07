Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve tüm Türkiye'yi hüzne boğan depremin ardından acı haberler gelmeye devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük afeti, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır ve Elazığ'da da yakından hissedildi. Binlerce can kaybına yol açan deprem sonrası AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın enkaz altında kaldığı bilgisine ulaşılmıştı. Taş'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

DEPREME 9 KATLI AİLE APARTMANINDA YAKALANMIŞTI

Yakup Taş Adıyaman merkezde, 9 katlı aile apartmanında depreme yakalanmış, binanın tamamen yıkıldı öğrenilmişti.

SON DAKİKA: AK PARTİ ADIYAMAN VEKİLİ YAKUP TAŞ DEPREMDE HAYATINI KAYBETTİ!

AK Partili eski Şanlıurfa milletvekili Mehmet Ali Cevheri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Adıyaman Milletvekilimiz Yakup TAŞ ağabeyin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Rabbim vekilimize ve tüm deprem şehitlerimize rahmeti ile muamele eylesin. Mekanları cennet olsun.” dedi.

AİLESİ DE ENKAZ ALTINDA

Geçtiğimiz gün Taş'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vekilimiz Yakup Taş ailesi birçok hemşehrimiz gibi deprem nedeniyle enkaz altındadır. Dualarınıza vekilimiz ve ailesini de katar mısınız" ifadeleri kullanılmıştı.