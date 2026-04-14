Güney Kıbrıs’ın “Akama” bölgesinde balık avlamaya giden bir kişi kıyıda ceset buldu.

Alithia gazetesi, pazartesi sabahı bulunan cesedin bir erkeğe ait olduğunu yazdı.

Cesette ileri derecede çürüme olduğu ve ilk incelemenin cesedin bir erkeği ait olduğunu düşündürdüğünü kaydeden gazete cesedin yaklaşık bir yıl önce kaybolduğu belirtilen bir şahsa ait olduğundan şüphelenildiğini aktardı.

Habere göre ölüm nedeni otopsi sonrasında belirlenecek.

Gazete bir diğer haberinde ise, pazar gecesi “Makenzie” bölgesindeki bir eğlence mekanında çıkan kavgada bir kişinin bıçaklandığını yazdı.

Haberde, “Makenzie” bölgesinde yer alan bir eğlence mekanında 19 yaşındaki bir genç ile kimliği bilinmeyen bir erkek arasında sözlü tartışma çıktığı, tartışma esnasında bıçak çeken şahsın 19 yaşındaki genci yaralamasının ardından olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

Gazete, karnından bıçaklanan gencin hastanede tedavi altına alındığını, kaçan şahsın ise arandığını vurguladı.