Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Limasol’da bulunan İbrahimağa Köprülü Camisi’ne yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

CTP Genel Sekreteri Akansoy, saldırı nedeniyle son derece üzgün olduğunu ifade ederek, “Son dönemde Kıbrıs’ın her iki yanında, inançlar üzerinden politik manevra yapma alışkanlığı gelişmeye başlamış ve bu tehlikeli alışkanlık dini mekanlar üzerinde baskı oluşturmaya başlamıştır” dedi.

Akansoy, “Bizler, Kıbrıs adasında yaşayan her inanca mensup kişinin özgürce inancını yaşaması ve kardeşlik hukukunu geliştirerek barış içerisinde bir arada var olması için dini inançlar ve mekanlar üzerinden politik manevra yapılmasını bir kez daha reddediyoruz” ifadelerini kullandı, şöyle devam etti:

“Güney Kıbrıs’ta bulunan güvenlik birimlerinin Cedit Cami’ye yapılan saldırıyı aydınlatmasının ve gerekli cezai soruşturmayı yürütmesinin bu açıdan son derece önemli olduğunu vurgulamak isterim. Her türlü provokasyon veya provokasyon algısı yaratacak adımların önlenmesi için gerekli soruşturmaların süratle yapılması ve kamuoyuna açıklanması gerektiğinin altını çizmek isterim.”