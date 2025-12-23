Bakanlık'tan verilen bilgiye göre, görüşmede iki ülke arasındaki bağlar ve eğitim alanındaki iş birlikteliği ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu, kabulde yaptığı konuşmada KKTC üniversitelerinde eğitim gören Azerbaycanlı öğrencilerin iki ülke arasında gönül elçisi olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile istişare halinde olduklarını, iki ülke arasındaki güçlü bağları eğitim alanındaki iş birlikleriyle geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Azerbaycan halkı ve Kıbrıs Türk halkının benzer kültür ve değerlere sahip olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, eğitim alanındaki projelerlerin genç nesillerin birbirini tanıması ve ortak değerlerin korunması açısından önem taşıdığını belirtti.

Azerbaycan Milli Meclis Milletvekili Elman Nasırov ise kabulden dolayı Bakan Çavuşoğlu’na teşekkürlerini iletti ve kendisini Azerbaycan’da görmekten mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Görüşmede, karşılıklı hediye takdim edildi. Kabulde Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi de hazır bulundu.