Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, hükümetin son dönemdeki performansıyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı.

CTP Genel Sekreteri Akansoy, Kıbrıs Türk halkını tarihte hiç görülmemiş bir kötü yönetimle baş başa bırakan UBP-DP-YDP hükümetinin en basit sorunları bile çözme konusunda yetersiz kaldığını belirtti.

Türk Lirası kullanmaktan kaynaklanan alım gücünün yerle bir olması ve belirlenen asgari ücretin hayat pahalılığı karşısında daha şimdiden anlamını yitirmesiyle Kıbrıs Türk halkının büyük bir çıkmaza doğru sürüklendiğini ifade eden Akansoy, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Giderlerin olduğu gibi gelirlerin de stabil bir para birimine endekslenmesi önerimizi dikkate almayanların ve konuyla ilgili hiçbir çalışma yapmayanların, söz konusu sorunla ilgili herhangi bir çözüm önerisi de bulunmamaktadır. Bu her geçen gün daha çok ortaya çıkmaktadır. Asgari ücretli kesim daha artışlı maaşını alamadan, zamların altında ezilmektedir. Belirlenen yeni asgari ücret, daha maaşlara yansımadan iğneden ipliğe yapılan zamlarla bu artış da anlamını yitirmiştir.”

Akansoy, “Gençlerin göç yollarına düştüğü, gelecek belirsizliğinin tarihte hiç olmadığı bir düzeye çıktığı böylesi bir dönemde, gayrimeşru hükümetin, altı dolu olmayan, yerel paydaşlarla görüşülmeden, ihtiyaçlar tam anlamıyla saptanmadan öne sürülen ‘müjdelerle’ gündeme gelmesi, hükümetin yaratmakta olduğu fukaralaşmayı örtme girişimden başka bir şey değildir” dedi.

Elektrik sorununu bunca zamandır çözemediği gibi Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nu (KIB-TEK) zarara uğratarak batıranların bu halka verebilecekleri en iyi müjdenin’ istifa etmeleri ve toplumun önünü açmaları’ olduğunu dile getiren Akansoy, “Kıbrıs Türk Halkını karanlıklara mahkum edenlerin verebilecekleri en iyi müjde, seçim sandıklarını kurmaları ve çarpıtılan iradenin yenilenmesine fırsat vermeleridir” ifadelerini kullandı.

Akansoy’un açıklamasının devamı şu şekilde:

“Hiçbir sorunu çözmeyen, sorun çözmek için çaba sarf etmeyen, bu halkın gailesini çekmeyen zihniyet, bir an önce istifa etmeli ve seçim sandıklarını kurmalıdır.Gerek Kıbrıs Sorunu bağlamında gerekse ülke idaresi konusunda hiçbir öngörüsü gerçekleşmeyenlerin bu halka yapabilecekleri en büyük iyilik bu olacaktır.”