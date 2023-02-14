Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara dikkat çekti, yapılan hataların hesabının adım adım sorulacağını söyledi.

CTP Genel Sekreteri Akansoy, “Acımız büyük… Yas halindeyiz toplum olarak. Dayanışma ile ayakta durmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yaşadıklarımızı kadere indirgeyecek değiliz” diyen Akansoy, açıklamasına şöyle devam etti:

“Yapılan hataların hesabını adım adım sormak boynumuzun borcudur. Tek tek, adım adım... Hem hesap soracağız hem de sorgulayacağız. Hiçbir güç yaşadığımız büyük acının arkasındaki yalanı, hırsızlığı, sorumsuzluğu, ‘ben yaparım olurculuğu’, usulsüzlüğü, imar aflarını sorgulamamamızı beklemesin.”

Akansoy, “Hiç kimse olası gecikmeyi, hazırlıksızlığı, kriz yönetimindeki yönetsel yetersizlikleri sorgulamamamızı beklemesin” dedi.

Akansoy, “İmar yasalarını engelleyenleri, devlet binalarının yapımında vize istemeyenleri, Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin yetkilerini sınırlandıranları denetimsizliği yaygınlaştırmayı savunanları susarak izleyeceğimizi sanmasın” şeklinde konuştu.

“SUSUYORUZ ÇÜNKÜ YASTAYIZ… YOKSA…”

“Bakıyorum... Halkla ilişkiler oyunları, manipülasyonlar, susturma yazıları yani algı oyunları...” diyen Akansoy, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

“Susuyoruz çünkü yastayız. Bu suskunluk çocuklarımıza, ailelerine ve kaybettiğimiz nice insana olan saygımızdandır, sevgimizdendir.

Yoksa...”