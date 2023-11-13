Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin bugün Genel Kurul’da yapmış olduğu açıklamalara tepki gösterdi.

CTP Genel Sekreteri Akansoy, “Zorlu Töre bugün Meclis’te yaptığı açıklama ile bir kez daha gerçek yüzünü göstermiştir. Tamirde olan araçlara benzin aldırdığı iddialarına tatmin edici bir cevap ve Divan kurulunun konuyu Maliye Teftiş Kuruluna havale etmesine izin vermek yerine, saldırıya geçmeyi yöntem zanneden Töre, kendi gibi düşünmeyenleri yok sayan, ötekileştiren, düşmanlaştıran faşist bir zihniyetin temsilcisidir” dedi.

“Kendisi Meclisin tüm toplumsal kesimlerin temsil edildiği siyaset alanı olduğunun idrakinde değildir” ifadelerini kullanan Akansoy, açıklamasına şöyle devam etti:

“En büyük özelliği yalan söyleyerek rakiplerini sağa sola jurnallemek olan Töre’nin Meclis Başkanlığı, halkımızın seçilmiş temsilcilerinin yer aldığı Meclis’in hem itibarı hem de imajı bakımından son derece talihsiz bir durumdur. Kendisi gibi düşünmeyenlere hakaret eden, her zaman yalana başvurarak farklı düşünenleri özellikle Türkiye yetkililerine kötülemeyi, jurnallemeyi görev bilen Töre’nin Meclis Başkanlığından bir an önce istifa etmesi gerekmektedir.”