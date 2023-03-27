Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem bölgelerindeki çalışmaların birlik ve beraberlik içinde devam ettiğini belirterek, "Bazı fitne ve fesat odakları, hassas noktalarımızı bir şekilde istismar ve suiistimal etmeye çalışarak nifak sokmaya çalışmaktadırlar. Buna meydan vermemek lazım." dedi.

Akar, Samandağ Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ilk anından itibaren, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bütün devletin seferber olduğunu belirten Akar, devleti ve milletiyle 85 milyonun bir ve beraber olduğunu vurguladı.

Devlet ve milletin omuz omuza, tek yürek, tek yumruk olarak çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Akar, felaketin bütün izlerini silmek için çalışmalara devam edeceklerinin altını çizdi.

Akar, 6 Şubat'tan bu yana deprem bölgesinde olduklarını anımsatarak, bu süreçte çok ciddi yol kat edildiğini, kötümserliğe yer olmadığını söyledi.

Daha yapılacak çok işin olduğuna işaret eden Akar, "Hep beraber, millet, devlet çalışmaya devam edeceğiz. Rehavet, herhangi bir şekilde yavaşlamak yok. Diğer taraftan da ciddi şekilde zamana ve sabra ihtiyacımız olduğunu bileceğiz." dedi.

Antakya'da enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini, nisan ayı içerisinde bunu büyük ölçüde bitireceklerini belirten Akar, Samandağ'da da ciddi bir yıkımın olduğunu, 300'den fazla enkazın şu ana kadar kaldırıldığını söyledi.

"DEVLET DESTEĞİYLE HER TARAFA ULAŞILDI"

Bakan Akar, enkaz kaldırma çalışmalarının şu ana kadar yüzde 40'a ulaştığını aktararak, "Bu, zaman içinde daha da hızlanacak. Devletin bütün imkanları seferber oldu, bütün deprem bölgesine yayıldı. Bazılarındaki bu işler bittikçe, buradaki araç, gereç, personel de bu bölgelere getirilmektedir. Dolayısıyla buradaki işler çok daha hızlı bir şekilde yapılır hale gelmektedir." diye konuştu.

Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarının ilk andan itibaren hem havadan hem denizden deprem bölgesine müdahalede bulunduğunu hatırlatan Akar, "Hava Kuvvetlerimiz bir yılda yaptığı nakliye uçuşlarını, bir ayda gerçekleştirdi ve halen bu devam ediyor. İhtiyaç olduğu sürece devam edecek." dedi.

İlçelere, köylere, en ücra köşelere kadar yapılması gereken ne varsa, sağlık başta olmak üzere çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayan Akar, devlet desteğiyle her tarafa ulaşıldığını söyledi.

Samandağ'da ulaşım sorununun büyük ölçüde çözüldüğünü belirten Akar, barınma sorununu çözmek için, yurt içi ve dışından imkanlarla büyük bir gayret sarf edildiğini kaydetti.

Akar, bölgede çadır ve konteynerlerin dağıtımına devam edildiğini, şu anda 186 bin çadırın kurulum ve dağıtımının yapıldığını bildirdi.

"SAMANDAĞ'DA 15 BİN ÇADIR KURULDU"

Hatay'da çadır dağıtımının devam ettiğini, Samandağ'da 15 bin çadır kurulduğunu ve konteynerlerin alt yapımının da gelecek günlerde tamamlanacağını bildiren Akar, banyo ve tuvalet ihtiyacı ile çamaşır makinesi ihtiyaçlarını da karşılamak için azami gayret gösterildiğini kaydetti.

Akar, kanalizasyon sorununun çözüldüğünü ve salgın hastalıkların önlenmesi için aralıksız ilaçlama yapıldığını söyledi.

Hatay genelindeki yaklaşık 160 sahra mutfağı ve aşevinde günde 1 milyon 135 bin yemek çıkarıldığını anlatan Akar, TSK'nın Hatay'da bugüne kadar 2,6 milyon kumanya dağıttığını aktardı.

Akar, Milli Eğitim Bakanlığı ile koordine içinde 232 Mehmetçik Okulu kurduklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük ve güçlü bir ülke. Bunu bilelim, buna inanalım, bunu görelim. Bunu sağlayan en önemli unsur da aziz milletimiz yani 85 milyonun birliği, beraberliği, gücü, kuvveti. Büyük felaketlere karşı geçmişte olduğu gibi bugün de karşılaştığımız büyük felakete karşı metanetle sabırla birliğimizi, beraberliğimizi sürdüreceğiz. Bu birlik ve beraberlik ruhuyla yaralarımızı saracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

"EL VE GÖNÜL BİRLİĞİYLE DİMDİK AYAKTAYIZ"

Akar, deprem bölgesinde 85 milyonun bütün olduğunu, etnik, mezhep, din ve ırk ayrımının söz konusu olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz biriz, beraberiz. Bunun dışında söylenenlerin hepsi lafügüzaftır. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın. Çünkü birliğimizi, beraberliğimizi gösterdik, gösteriyoruz. Bunun dışında bir şey düşünülemez. Bazı fitne ve fesat odakları, hassas noktalarımızı bir şekilde istismar ve suiistimal etmeye çalışarak nifak sokmaya çalışmaktadırlar. Buna meydan vermemek lazım. Çünkü Samandağ özelinde de baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanı'mız, bakanlarımız, valilerimiz, diğer ilgili ve yetkili kurumlar, belediyelerimiz, kim varsa buradaki soruna çare bulacak, yaraların sarılmasına yardım edebilecek... Herkesin geldiğini, herkesin burayla ilgilendiğini, herkesin de gözünün burada olduğunu herkesin bilmesi lazım. Bundan kimsenin şüphesinin olmaması lazım. Tek olacağız, bir olacağız. Birlik ve beraberlik ruhu içinde tek yumruk, tek yürek olarak, el ve gönül birliğiyle dimdik ayaktayız, ayakta kalacağız ve bu sorunları çözeceğiz. İnşallah her şey normalleşecek ve herkes normal hayatına dönecek."