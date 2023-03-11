CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Akar, Türkiye'nin F-16 alımı ile ilgili olarak, "Sorumluluklarımızı yerine getirdik, benzer şekilde müttefiklerimizden de bunu bekliyoruz. Sayın ABD Başkanı'nın olumlu görüşte olduğunu müşahede ettik. Şu ana kadarki beyanlar olumlu açıklamalar. Beyaz Saray ve Pentagon'da olumlu açıklamalar yapılıyor" dedi.

Akar, şunları söyledi:

"Bazı Kongre üyelerinin yaptığı olumsuz açıklamalar var. Aklı selimin hakim olmasını istiyoruz. Rasyonel bir şekilde soruna yaklaşmaları lazım. Türkiye'nin güçlü olması demek NATO'nun güçlü olması demek. Herkesin aklı başına toplaması lazım."

“BU AHLAKİ DEĞİL”

Türkiye'nin F-35 programından hukuka aykırı şekilde çıkarıldığını belirten Akar, "Bu ahlaki de değil. Görüşmeler konuşmalar devam ediyor. 18 Ocak'ta Washington'da bir görüşme yapıldı" diye konuştu.

YUNANİSTAN'LA İLİŞKİLER

Akar, "Yunanistan'la olumlu ve yapıcı görüşmeler yapıyoruz. Diyalogdan yana olduğumuzu kendilerine söyledik. Yunanistan'da tren kazası oldu, üzüntülerimizi ilettik. İyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, barışçıl yollarla sorunlara çözüm bulunmasını temenni ediyoruz" dedi.