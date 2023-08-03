Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 05.18'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem 6,94 kilometre derinlikte meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 05.18'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem 6,94 kilometre derinlikte meydana geldi.
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