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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 05.18'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem 6,94 kilometre derinlikte meydana geldi.

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