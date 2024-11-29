Akdeniz'de Antalya-Gazipaşa açıklarında saat 21.13’te 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin derinliği ise 30 kilometre olarak bildirildi.

DEPREM KIBRIS'I DA SALLADI

Merkez üssü Akdeniz olarak açıklanan adanın kuzey batısındaki deprem Kıbrıs'ın birçok bölgesinde de hissedildi.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNDE KARIŞIKLIK: AFAD 4,8, KANDİLLİ İSE 5,2…

Depremin büyüklüğü ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ⁠tarafından 4,8, Kandilli Rasathanesi’ne göre ise 5,2 olarak açıklandı.

ANTALYA’DA VATANDAŞLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Depremin ardından Antalya'da vatandaşlar sokaklara dökülürken, otellerdeki müşteriler de kendilerini dışarı attı.

ALANYA KAYMAKAMI ÜRKMEZER: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yaptığı açıklamada, herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirterek, "Şu ana kadar Alanya Belediyesi, itfaiye, emniyet ve jandarmaya mal ve can kaybı konusunda gelen bir ihbar yok. Bu gibi durumlarda kurulan acil eylem ekiplerine de herhangi ulaşan bir bilgi bulunmamaktır" dedi.