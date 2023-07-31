Türk emniyet ve narkotik birimlerinin İtalyan polisini harekete geçirmesi sonucu rekor bir uyuşturucu operasyonu gerçekleşti.

Türk narkotik birimlerinin aylar süren takibi sonucu gerçekleşen operasyonda 5.3 ton uyuşturucu ele geçirildi.

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ , operasyonun detaylarını şu sözlerle anlattı:

"İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın kontrolünde ve denetiminde yapılan bir operasyondu. Bu Palau bayraklı "Plutus" isimli yük gemisi, 142 metre büyüklüğünde devasa bir gemi. Türk karasularına 2022 yılında girdiğinde, Türk narkotik birimleri bu geminin şüpheli olduğunu tespit edip, gemiye operasyon düzenliyor. Gemide uyuşturucu taşındığına dair ciddi istihbari bilgiler alıyor. Yapılan istihbari çalışmalarda, bu gemiyle uyuşturucu taşıması yapıldığı belirleniyor, zulalar belirleniyor. Uyuşturucunun taşınmasına dair gizli bölmeler de Türk narkotik polisi tarafından tespit ediliyor ve gemi izlenmeye devam ediliyor. Ancak oraya henüz bir uyuşturucu yüklemesi yapılmadığı tespit ediliyor, böyle olunca gemi bırakılıyor. Ancak Türk narkotik birimleri bu geminin peşini bırakmıyor."

Uludağ sözlerine şöyle devam etti:

"Aynı geminin 2023 yılında da şüpheli hareketleri tespit ediliyor. Gemi yeniden Türk polisi tarafından izlemeye alınıyor. En son Kanarya adalarından yola çıkıp, Cebelitarık Boğazı’nı geçiyor. Türk narkotik birimleri bu gemiyle uyuşturucu taşındığı bilgisini alıp, uluslararası polis birimlerine bildiriyor. Daha sonra geminin Sicilya açıklarına geldiğini tespit ediyor. Burada gemiye yanaşan bir balıkçı teknesinin gemiden bir şeyler indirdiği tespit edildiğinde, Türk uyuşturucu ile mücadele birimlerimiz İtalya polisini arayıp operasyon düzenlenmesini sağlıyor."

PLUTUS'A OPERASYON

Palau bayraklı Plutus isimli kuru yük gemisi, 2022’nin Eylül ayında Türk karasularına girdiğinde uyuşturucu madde ticareti şüphesiyle kontrole alındı.

Gemide yapılan kontrollerde uyuşturucu maddelerin saklanabileceği gizli bölmeler bulundu. Ancak herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı için olağan şüpheli olarak izlemeye alındı. Narkotik ekiplerin elde ettiği bilgiler ise NCA, MAOC gibi kuruluşlara bildirildi.

Bu yıl ise gemide yeniden şüpheli hareketler tespit edildi. 2023 Haziran’da gemi Atlas Okyanusu Kanarya Adaları yakınlara, Temmuz ayında önce Cebelitarık Boğazı’na ardından da Sicilya açıklarına ulaştı. 19 Temmuz günü gece saatlerinde Sicilya yakınlarında Plutus isimli gemiden bir balıkçı teknesine bazı maddelerin aktarıldığının görülmesi üzerine her iki deniz aracına da İtalyan polisi tarafından operasyon düzenlendi ve balıkçı teknesinde 5.3 ton kokain uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Kaynak : CNN Türk