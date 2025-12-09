Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği ve Türk Eğitim Sen tarafından 4–7 Aralık 2025 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen 5. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresine, Türkiye Kamu-Sen KKTC Temsilcisi Akın Manga katıldı.

Kongrenin açılış oturumunda konuşma hakkı verilen Manga, Kıbrıs Türk halkının haklı davasını başta Türk Dünyası olmak üzere 27 ülkeden gelen 510 bilim insanına anlatma fırsatı buldu.

Manga, kendisine bu imkânı sağlayan Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan’a, Merkez Yönetim Kurulu üyelerine ve Kongre Düzenleme Kurulu’na teşekkür etti.