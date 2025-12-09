Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi, Meteoroloji Dairesi’nden alınan anlık veriler doğrultusunda hava koşullarındaki gelişmelerin yakından takip edildiğine işaret ederek vatandaşları resmi uyarıları dikkate almaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve kendi güvenliklerini tehlikeye atacak davranışlardan kaçınmaları konusunda uyardı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Komite, tüm ilgili kurumların koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nin son değerlendirmelerine göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların periyot boyunca yer yer etkisini artırarak devam etmesinin beklendiğine dikkat çekilen açıklamada, son günlerdeki yoğun yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri ve akışa geçen yağışların görülebileceği ifade edildi.

Açıklamada, sel ve taşkın riski bulunan bölgelerde dikkatli olunması gerektiği belirtilerek, dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış sırasında kuvvetli rüzgâr ve yerel ölçekte hortum oluşumu gibi doğa olaylarına karşı tedbirli davranılması çağrısında bulunuldu.

Devletin tüm ilgili birimlerinin sahada görev başında olduğu vurgulanırken, ekiplerin olası olumsuzluklara karşı durumu anlık olarak izlediği kaydedildi. Vatandaşlara resmi uyarıları dikkate almaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve kendi güvenliklerini tehlikeye atacak davranışlardan kaçınmaları yönünde uyarı yapıldı.