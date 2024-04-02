Yaklaşık 3 yıldan beridir Lefkoşa Kaymakamlığı görevini sürdüren Bora Akkuş, görevden alınmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

İşte Akkuş’un paylaşımı:

“Değerli Dostlarım ve Arkadaşlarım.

Yaklaşık 3 yıldan fazladır yürütmüş olduğum Lefkoşa Kaymakamlığı görevimden alındığımı Resmi gazete yayınından öğrenmiş bulunmaktayım.

Her zaman dürüstlükten yana oldum.

Boğazımdan haram lokma geçmedi. Rüşvet almadım. Sahte diplomam olmadı. Her zaman devletin çıkarlarını ön planda tuttum.

Kaymakamlık görevinin verdiği sorumlulukla işimi ve görevimi yapmaya çalıştım.

Her zaman alnım açık başım dik yürüdüm.

Yasaların elverdiği ölçüde herkese yardım etmeye çalıştım. Ayırım yapmadım.

Ancak şimdiki mevcut yapıdaki zihniyet için bunların bir önemi yokmuş.

Atanmanın ve görevden alınmanın bir edebi adabı vardır. Bu bir görevdir,v erilir de alınırda ancak habersiz çağırılmadan görevden almak ne siyasete ne de bürokrasiye sığar.

Bu açıdan çok üzgünüm.

Başta kaymakamlıktaki tüm zorluklara rağmen özverili çalışan 24 personelim olmak üzere, özelde arkadaşlarıma dostlarıma, genelde kaymakamlıkta işi olan Lefkoşa halkına benim dönemimde yapmış olduğumuz hizmetten dolayı her zaman mutlu oldum.

Bu bağlamda tüm benimle çalışan arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Her zaman,doğrudan bilgiden, dürüstlükten, yasalardan ve devletin çıkarlarından yana oldum. Kamu görevimdede hayatımdada bunu kendime şiar edindim bundan sonrada edinmeye devam edeceğim.

Sevgi ve saygılarımla…"