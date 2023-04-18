Gözler Türkiye’nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santralinde. NTV yayınında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez süreci, “Sahaya nükleer yakıt gelince, nükleer statüsü kazanmış oluyor. Onunla ilgili güvenlik önlemleri gündeme gelmiş olacak. Yakıt geldikten sonra da yaklaşık 1 yıllık süre içinde yakıtın yüklenmesi ve test ayarlarının yapılması, geçici üretim hazırlıklarına başlanması gerekiyor. 2024'te ilk üniteyi devreye almayı hedefliyoruz.” sözleriyle anlattı.

Bir aşamanın daha sonuna gelindiğini söyleyen Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santralinin ikinci ünitesinde iç koruma kabuğunun dördüncü katmanının kurulumu tamamlandığını açıkladı.

BU NE ANLAMA GELİYOR?

Reaktör binasının sızdırmazlığı için kullanılan çelik kaplama ve özel betondan oluşan iç koruma kabuğu, reaktör binasının korunmasını sağlıyor. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde bulunan güç ünitelerinin reaktör binaları, çift koruma kabuğu ile donatılıyor. Betonarme dış koruma kabuğu, 9 büyüklüğüne kadar depremlere, tsunami, kasırga ve bunların kombinasyonlarından oluşan aşırı dış etkenlere dayanacak şekilde tasarlandı.

Bundan sonrasında ise öncelik kubbe kısmının montaj işlemi Akkuyu NGS'nin genel müdür birinci yardımcısı, bunun bu yaz kurulmasının planlandığını belirtti.

Daha sonra da üçüncü ve dördüncü katmanların kaynak işlemlerinin yapılması, taşıma ve personel kilidi unsurları da dahil olmak üzere gömülü parçaların güçlendirilmesi ve monte edilmesi planlanıyor.