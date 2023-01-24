Yangınla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

24.01.2023 tarihinde saat 01:15 sıralarında, Akova’da 14 Aralık Yolu Sokak üzerinde bulunan Necmi KARİP’e ait ikametgahın yatak odası içerisinde, elektrikli sobanın yorgana temas edip tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, yatak odası içerisindeki muhtelif ev eşyaları ile pencere ve kapı tamamen, banyo ve oturma odalarında bulunan su ısıtıcısı ile klima iç ünitesi ise kısmen yanarken, çıkan ısıdan dolayı evin tüm duvarları zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir