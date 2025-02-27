Kuzey Makedonya Başbakanı Hristiyan Mitskoski, Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı ile yaptığı basın toplantısında Kazancı Holding ile yapılan görüşmeler hakında bilgi verdi.

Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, “Ülkenizde bulunmaktan gurur duymaktayım. Aksa Enerji ve Aksa Doğalgaz olarak ülkenizde çeşitli yatırımlar yapmak arzusu içerisindeyiz. Sayın başbakanınızla ve bakanlarınızla yaptığımız toplantıda, ülkenin enerji sorununu ve gaz dağıtım işini en hızlı bir şekilde çözmek için hızlı bir yol alacağımızı dile getirdik. Yapacağımız yatırım yaklaşık bir millyar avroluk bir yatırım olacak. Bununla hem hava kirliliğinin önüne geçmek hem de enerji maliyetlerini aşağıya indirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnşallah hayırlı olur” dedi.

Aksa markası hakkında bilgi veren Başbakan Mitskoski, hava kirliliği ile mücadelede büyük adım atılacağını belirtilerek, 'Kazancı Holding' ile, hanelere ulaşacak olan doğalgaz ve ısıtma ağına ilişkin olarak oldukça uygun koşullarda bir ikincil ağ inşası hakkında görüşüyoruz” dedi.

Başbakan Mitskoski, "Tüm projenin, ikincil doğalgaz ağı, ısıtma ağı ve kojenerasyon santralleri, bir milyar euroyu aşan bir yatırım olarak öngörüldüğünü” belirti.

Projenin gerçekleşmesi içi, iki model üzerinde durulmakta. Birinci modelde tamamen şirket kendi yatırımını yapaca, ya da kamu özel ortaklığı şeklinde planlanmakta. Kısa bir zaman diliminde anlaşmaya varılması bekleniyor.

Görüşmelerde, Başbakan Yardımcısı ve Çevre ve Alan Planlama Bakanı İzet Meciti ile Enerji, Maden ve Madeni Kaynaklar Bakanı Sanja Bozinovska katıldı.