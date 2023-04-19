AKSA Süper Lig’in tamamlanmasına üç hafta kala Mağusa Türk Gücü (MTG) şampiyonluğunu ilan etti.
Göçmenköy’ü 1-0 mağlup eden takım 71 puana yükseldi.
Haber Kıbrıs'ta yer alan habere göre, MTG, 12’nci şampiyonluğuna ulaştı, 3’üncü yıldızı taktı.
AKSA Süper Lig’in tamamlanmasına üç hafta kala Mağusa Türk Gücü (MTG) şampiyonluğunu ilan etti.
Göçmenköy’ü 1-0 mağlup eden takım 71 puana yükseldi.
Haber Kıbrıs'ta yer alan habere göre, MTG, 12’nci şampiyonluğuna ulaştı, 3’üncü yıldızı taktı.
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