AKSA Süper Lig’in tamamlanmasına üç hafta kala Mağusa Türk Gücü (MTG) şampiyonluğunu ilan etti.

Göçmenköy’ü 1-0 mağlup eden takım 71 puana yükseldi.

Enner Valencia 3 gol daha atarsa rekor kıracak Enner Valencia 3 gol daha atarsa rekor kıracak

Haber Kıbrıs'ta yer alan habere göre, MTG, 12’nci şampiyonluğuna ulaştı, 3’üncü yıldızı taktı.