İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlıyor.

Millet İttifakı'nın adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklaması sırasında suratının neden asık olduğu sorusuna yanıtlayan Meral Akşener, "Tuhaf bir ışık gelmiş. Mutsuz bir durum yok. İmza koymuşum, öyle şey olur mu? Doğru bulmadığınız bir kararın altına niye imza atasınız. Gerçekten arkadaşlar baksınlar, paltolu olanda yüzüme gelen ışık şöyle. Bir de deprem oldu, kahkaha atmaya çekiniyoruz" ifadelerini kullandı.

Altılı Masa'dan ayrıldıktan sonra yaptığı basın açıklaması sorulan Akşener, "Sertti, sert olmalıydı. O metni ben yazdım. 28 yıldır aktif politika yapıyorum. Sert olarak algılanabilir ama aslında net olmasına dikkat ettim. Oradan çıkan sonuç şu; 'hayır, biz beşimiz böyle düşünüyoruz, senin önerilerin herhangi bir takdire uygun değil' gibi bir tutum alınırsa o zaman net olursunuz. Ben kişisel olarak hiçbir şeyin talibi değilim" cevabını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, "Şu anda sayın Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı. Elbette liderlerle bir sorunumuz yok, başından beri destekleyeceğiz çıkan adayı. Popülaritesi yüksek, milletin hadi hadi dediği 2 büyükşehir belediye başkanını da onun koşu partneri haline getirdi o masa. Bunu değerli biliyorum" diye konuştu.

Avukat Ersan Şen ile ilgili de konuşan Akşener, "Ben kendisinin fikirlerini almak istedim, konuşacaktım kendisiyle, daha müzakere sona ermediği için. Çok insan tarafından saygınlığı olan hocamız. Evimde yemekte ağırlayıp fikirlerinden faydalanacağım" ifadelerini kullandı.

Milletvekili adayı olmayacağını bildiren Akşener, cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını belirtti.

"Seçime kadar sorun çıkar mı?" sorusuna Akşener, "Katiyen çıkmaz. Ben bireysel bir kavga vermedim ki. 'Bana şunu vermediniz, ben yokum' demedim ki. Ve seçimi alacağım. Milletvekili adayı değilim, seçimi alacağız. Bir orta yolda buluştu" dedi.