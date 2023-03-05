İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday çıkışıyla başlayan krizle ilgili Millet İttifakı'nın ortaklarından DEVA Partisi'nden önemli bir açıklama geldi.

HaberTürk'te katıldığı programda soruları yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Genel Başkan Ali Babacan'ın masada bir aday ismi telaffuz etmediğini ifade etti.

"BU KRİZ ÇÖZÜLÜR"

Ekmen, "Masadaki kriz çözülür mü?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Bu kriz çözülür. Ancak Sayın Akşener'in Cuma günü yaptığı konuşmayı düşünüyorum. Bu konuyu bir kez daha müzakere edelim deseydi daha sağlıklı olurdu. Açıklamaları rahatsız ediciydi. Bir yol kazası var."

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı, "Sayın Akşener yarın toplantıya gelirse adayı tekrar değerlendiririz. Sayın Akşener gelmezse, geçiş sürecine ilişkin yarın maddeler tamamlanır." diye konuştu.