CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarının ardından Twitter hesabından yeni bir video yayımladı.

Videoyu, 'Soframızı büyütmeye devam edeceğiz. Sabırla…' başlığıyla paylaşan Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi:

"Ben bu saatten sonra değişmem, ben birleştiririm, birleştirmeye de devam edeceğim. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin yerinin olmaması gerekirdi. Bu sofraya oturanlar böyle oturdu, kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır."