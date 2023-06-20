Serhan Aktunç, şunları söyledi:

“Yaklaşık 25 yıldır bütün hükümet programlarında; ‘Antik Liman çok kötü durumda. Kanalizasyonda sıkıntılar var, koku sorunu var. Çarpık yapılaşma var. Tarihi dokusunu kaybetti’ şeklinde birçok sorundan bahsedilirdi. Herhangi biri bir şey yapmadı. Eğer biz de aynı şeklide bunları düzelteceğiz, yapacağız deseydik ve bir şey yapmasaydık şu anda kimse bizi eleştiremezdi.

İş yapmayan bir insan, üretmeye çalışmayan bir insan hata da yapmaz. Biz o cesareti gösterdik, bakanlığımızın bütçesinden limanın restorasyonuna başladık. Eleştirilme pahasına ülkemiz için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.

“İŞ YAPAN İLE YAPMAYANI AYIRT ETMEK ZORUNDAYIZ”

Restorasyonla ilgili olarak da açıklamalar yapan Aktunç, “Artık dünyada eskiyle yeninin, modern ile klasik olanın birleşmesi şeklinde çalışmalar var. Biz de bu mimari düşünce yapısına uygun bir proje hazırladık. Orada maalesef siyah asfaltı eleştirmeyenler, şu anda bizim ortaya koymuş olduğumuz projeyi eleştiriyorlar. İş yapanla yapmayanı ayırt etmek zorundayız” dedi.

“SORUNLARI BİRE BİR YAŞAMIŞ BİR İNSANIM”

Serhan Aktunç, özel sektörün sıkıntılarını iyi bildiğini belirterek, “İlk başta çalışan olarak uzun süre başkalarının yanında çalıştım. Daha sonra 7-8 yıl üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştım. İki senedir de bürokrasinin, kamunun içerisindeyim. Turizmin eğitimini aldım. Daha sonra yüksek lisansımı yurtdışında tamamladım. Ülkeye döndükten sonra sürekli özel sektörde çalıştım. Özel sektör sıkıntılarını, sorunlarını, yaşadığı travmaları iyi biliyorum. Çünkü ben de bunları bire bir yaşamış bir insanım” dedi.

“ÖZEL SEKTÖRÜN CAZİBESİNİ YÜKSELTMEK ZORUNDAYIZ”

Serhan Aktunç, özel sektörün cazibesini yükseltmenin gerektiğini belirterek, “Kamunun özel sektöre yaptığı katkı, inanılmaz derece önemlidir. Çünkü ben esnaf bir insanım, bir işveren olarak çalışıyorum. Biz, kamu maaşları alınsın ki özel sektöre para bıraksın diye beklerdik. O yüzden bir şekilde özel sektörün cazibesini yükseltmek zorundayız” dedi.

“AVANTAJIM, HALKIN İÇİNDEN GELMEM”

Aktunç, en büyük avantajının halkın içinden gelmek olduğunu belirterek, “Artık insanlarımız da toplum da kendileri gibi olan, toplum çıkarını düşünen insanlarla beraber çalışmak istiyor. Bizim de en büyük avantajımız; halkın içinden gelmemiz, sıkıntılarını bilmemiz. Artık halk takım tutar gibi parti tutmak düşüncesinden vazgeçti” dedi.

Aktunç, halkın içinden gelen biri olarak onları en iyi anlayacak kişinin kendisi olduğunu ifade ederek, “Ben halkın içinden gelen, halkın sıkıntılarını iyi bilen, onların sorunlarını yaşamış empati yapabilecek biri olduğum için Meclis kürsüsünde onların haklarını daha iyi savunabilirim. Halkın çektiği sıkıntıları kulaktan duyma değil, yaşamış biri olarak daha iyi anlatabilirim” dedi.

“HALKIMIZ, TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNİ DAHA UYGUN FİYATA ALABİLECEK”

Aktunç, dar gelirli vatandaşlar için daha uygun fiyatlı temel gıda ürünlerine ulaşımı için yapılmakta olan Koopmar’ların Eylül veya Ekim ayları içinde açılacağını söyleyerek, “Gazimağusa, İskele ve Güzelyurt’tan başlıyoruz. Yerleri belirlendi. Tadilatları ve ürün belirlemesi yapılıyor. Bu marketler sayesinde, dar gelirli vatandaşlarımız temel gıda ürünlerine daha uygun fiyata alabilecekler” dedi.

“HALKIMIZIN ORTAK ADAYI KONUMUNDAYIM”

Aktunç, seçim çalışmaları hakkında da bilgiler vererek, kısa zamanda ülkenin birçok yerine ziyaretlerde bulunduklarını belirterek, ülke insanının kabul gördüğü ve neredeyse halkın ortak adayı durumuna geldiğini görmekten büyük bir onur ve mutluluk duyduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk halkının, samimiyet, hoşgörü ve teveccüh sahibi olduğuna işaret eden Aktunç, “gittiğimiz bütün köylerde, halkımız beni sanki evlerinin bir ferdi gibi karşılaması, hangi görüşten olursa olsun, herkesin kabul görebildiği bir noktada olmak, bana daha büyük bir sorumluluk veriyor. Çünkü ban gösterilen bu güveni boşa çıkarmamak, benim en birincil görevim olacaktır” dedi.