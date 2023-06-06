Kamu-Sen’de gerçekleşen ziyarette, DP Milletvekili adayı Serhan Aktunç ve beraberindeki heyet Kamu-Sen Başkanı Metin Atan ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

AKTUNÇ: “KAMU ÇALIŞANLARI, ESNAFIN CANSUYUDUR”

Ülke ekonomisinin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini, bu zor dönemde parti olarak elini taşın altına koyduklarını anlatan Aktunç, bu sıkıntıların giderilmesi için halkın turizm sektöründen pay alabileceği projelere odaklandıklarını belirtti.

Ülke ekonomisi için kamu çalışanlarının oldukça önem arz ettiğini ifade eden Aktunç, kamu çalışanlarının esnafın can suyu olduğunu vurguladı.

Kamu çalışanlarının haklarının korunarak, özel sektör çalışanlarının haklarının yukarı çekilmesi gerektiğini anlatan Aktunç, “rasyonel olan, kamu sektörünü özel sektör seviyesine indirmek değildir, rasyonel olan özel sektörü, kamu sektörünün seviyesine çıkarmaktır” dedi. Aktunç bu rasyonel gerçek ortada iken, alım gücünün korunması için hem kamu hem de özel sektör çalışanları adına mücadele edeceğini söyledi.

Aktunç, ülke insanının ve ekonominin geleceği konusunda çalışmalar yaptığını, ortaya alternatif çözüm önerileri çıkarmayı ve sivil toplum örgütleriyle görüşüp, bu katkılarla birlikte hazırlayacakları önerileri meclise taşımak istediklerini ifade etti.

Seçim sürecini mütevazi bir şekilde geçireceklerini de ifade eden Aktunç, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartları da dikkate alarak, abartılı seçim kampanyaları yürütmekten kaçınacaklarını belirtti.

ATAN: “MECLİS’E GİRECEK VEKİLLER, DONANIMLI OLMALI”

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan da ziyarette yaptığı konuşmasında, meclise girecek olan vekillerin donanımlı, liyakat sahibi ve alanlarında bilgili insanlar olması gerektiğinin altını çizerek, tek amaçlarının halka hizmet etmek olması gerektiğini belirtti.

Bu anlamda Serhan Aktunç isminin doğru bir isim olduğuna inandıklarını belirterek, seçimlerde başarılar diledi.