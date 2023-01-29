Paylaşım şöyle: Girne Antik Limanı Turizm Bakanlığının kontrolündedir. Projesi yapılıp, finansı bulunduktan sonra, yönetsel planı hazırlanmışken, tüm paydaşlar ile iyi ilişkiler içinde yöneteceğimiz çoktan belirlenmiş, bir yol haritası yapılmışken, Antik Liman bizimdir, biz yöneteceğiz demek, populizimden öteye geçmez. Girne Antik Limanı, Turizm Bakanlığı kontorlunde, tüm paydaşlarla birlikte, en iyi şekilde yönetilecektir. Girne Belediyesini de, bu paydaşların en önemlisi olarak görmekten çok mutluyuz. Hiç bir şekilde beraber çalışmaktan, beraber yönetmekten gocunmaz, BEN değil, Birlikte BİZ yöneteceğiz demekten mutluluk duyarız. AMA bu büyük değerin yeniden birilerinin siyasi çıkarlarına hizmet eder noktaya gelmesine izin vermeyeceğimizi de herkesin bilgisine sunarız.

