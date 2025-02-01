Ülkede turist olarak bulunan 59 yaşındaki Halil Çukurlu, dün saat 23.00 sıralarında Alayköy’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanında bulunduğu sırada aniden rahatsızlanması sonucu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, Çukurlu’nun ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Öte yandan, dün saat 12.30 sıralarında Karaoğlanoğlu’nda sakin Adıl Amırjanov (E-75), kalmakta olduğu ikametgahının bahçesi içerisinde odun kestiği sırada aniden rahatsızlanması sonucu yaşamını yitirdi.

Amırjanov’un ölüm sebebi de yapılacak otopsi sonucunda belli olacak.