İstanbul Bayrampaşa'da bir dairede üzerine tavan sıvası düşen 2 çocuk yaralandı.

Çocukların çığlıkları duyan anne, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan çocukları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Çocuklarının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden Serkan Karagül, "Kiracı beni aradı. Çocukların kafasına bir şeyler düştüğünü söyledi. Çocuklardan birinin eli diğerinin de ayağında kanama vardı biraz da kafasından şişlik vardı. Üstü açık olduğundan nem almış ve çökme olmuş" dedi.

Belediye ekipleri binada inceleme başlattı.