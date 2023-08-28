Survivor yarışmasıyla tanınan Aleyna Kalaycıoğlu bir süredir şarkıcılık yapıyor. Yeni mesleğine yoğunlaşan genç yarışmacı Kahramanmaraş depremleri sonrası yer bilimcilerin uyarılarından korkarak Türkiye'yi terk etmeye karar verdi.

Olası depremlerden dolayı çok korktuğunu anlatarak Berlin’e yerleşmeyi düşündüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu şunları söyledi:

"Ülkemi çok seviyorum. Evim burada tabii ki burada yaşamak istiyorum ama yer bilimcilerinin söyledikleri de beni korkutuyor. O yüzden bir süre Berlin’de yaşayacağım. Orada da müzik yapmaya devem edeceğim. Sık sık da Türkiye’ye geleceğim.” (SnobMagazin)