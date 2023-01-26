Hem klipleri hem özel hayatı hem şarkıları hem de pozlarıyla son dönemin dikkat çeken isimlerinden olan Aleyna Tilki'den yeni pozlar geldi. Daha önce verdiği pozlara tepki gelince "Sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim" diyen Tilki durmuyor.

Son dönemde ses tellerinden yaşadığı sağlık sorunuyla gündemde olan Aleyna Tilki'nin ses tellerinin felç olduğu öne sürülmüştü. Doktoru şarkıcının bir süre daha dinlenmesi gerektiği açıklamıştı.

ALEYNA TİLKİ İÇ ÇAMAŞIRINI GÖSTERDİ

Şu sıralar şarkı söyleyemeyen Tilki'den iddialı pozlar geldi. Düşük bel modasına uyan Aleyna Tilki kırmızı iç çamaşırının bir kısmını göstermekten çekinmezken sütyen de tercih etmedi.

Sosyal medyada paylaşımına "İçimdeki hayvansal içgüdü" notunu düşen Tilki takipçilerinden tepki gördü. Genç popçuya "Ses gidince poz kaldı" yorumları yapıldı.