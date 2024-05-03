Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Durup dururken imza süreci başlamadı. Herkes memnun mesut, dünya toz pembe, kimse şikayet etmiyor, boş vaktimiz var gidip imza toplayalım denmedi.

Futbol sektörünün nasıl son derece ilginç, garip, kindar ve son derece kolay günü kurtarmak için yalan söyleyen bir insanın elinde olduğunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Biz artık kendimizi savunmaktan bıktık. Riyad'da ihaleyi bize çıkardılar. Aynısını yapıyorlar.

En güvenilmez kurum TFF'dir. Belki de en güvenilmez sektör de Türkiye'deki futbol sektörüdür. Hakemlik yazboz tahtasına döndü. Hakemlik müessesi yerle bir edildi. 21 ayda hakemlik müessesinde ne kadar çok uygulamalar, sistemler denenip, vazgeçildiğini görüyoruz.

Kindar bir TFF başkanımız var. Galatasaray ile arasında garip bir ilişki var.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra Fenerbahçeli oyunculara ağır ceza vermek için raporlar değiştirildi ama cesaret edemedi. Oyuncularımıza 4-5 maç ceza verilecekti.

İmza sürecini anlattım. Biz imza sürecinde işin başı değiliz. Biz işin içindeyiz. İmzamızı verdik. Eğer işin içinde olmasak riyakarlık olurdu. Biz zaten istifa etmesi gerektiğini Ocak'ta söyledik. Biz bunlar yüzünden Süper Kupamızı çöpe attık

1 Mayıs'ta bir açıklama yapmış olacak iş değil, skandal bir açıklama. Bu açıklamaya ve hafta içinde yaptığı açıklamalara göre Türk futbolunda ortam toz pembe.

136 tane noter tasdikli ihtarname var. Burada 10 küsür Süper Lig kulübü var, onlarca alt lig ekibi var."