Fenerbahçe Kulübü 2022 yılı Olağan Mali Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda devam ediyor.

Mali Genel Kurula başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve üyeleri katıldı. Fenerbahçe Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, açılış konuşmasında toplantıya 1552 üyenin katılım sağladığını açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Koç, açıklamalarda bulunuyor.

İşte Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Hepimizin canı sıkkın. Hepimizin eteklerindeki taşları dökmeye ihtiyacımız var. Gökten para yağsa, Samandıra'dan altın çıksa, petrol fışkırsa futbolda başarı yoksa ne önemi var? Futbolda başarı olmadığı sürece hiçbir şeyin kıymeti yok. Ben de sizin tarafınızda olsam, sizin düşüncelerinizde olurdum. 3 Haziran 2018 tarihinden bu yana yaşadığımız olumsuzluklara rağmen gemiyi limana yüzdürdüğümüzü, en tepeyi hedeflediğimizi de hatırlatmak istiyorum."

KOMBİNE FİYATLARINA ZAM İDDİASI

"Kombine fiyatlarına yüzde 300 zam gibi bir durum yoktur."