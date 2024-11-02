Yönetim olarak tecrübeli Portekizli çalıştırıcının yanında olduklarını vurgulayan Koç, “Yönetim kurulu olarak sonuna kadar yanınızdayız. Kendisiyle ilgili hayalimizi uzun vadelidir. Tek beklentimiz, camiamızın artık uyanması ve sahiplenmesidir” dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Gündem konuşmalarının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak futbol takımına başarı dileyerek sözlerine başlayan Koç, “Trabzon’da takımımızın yolu açık, şansı bol olsun. Rabbim yanımızda olsun. İki kulüp de temasta, geçen sene yapılanların tekrarlanmamasına eminiz. Güzel bir maç olsun, hak eden kazansın. İnşallah biz kazanırız” dedi.

MOURİNHO ÇAĞRISI

Futbol takımının son yıllarda istikrar sorunu yaşadığına değinen Başkan Koç, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’ya destek olmaları konusunda çağrıda bulunarak şunları söyledi:

“Bizim en büyük sorunumuz çok uzun yıllardır futbol şubemizde istikrar yakalayamamamızdır. Bizim de, bizden önceki yönetimin sorumluluğu, hataları aşikardır. Bir diğer unsur ise teknik direktörlerimize ihtiyaç olduğu süreyi, sabrı taşımayan camiamızın sabırsızlığı da pay sahibidir. Yönetim kurulumuz bu sabırsızlığı bu toleranssızlığı kırabilmek için dünya tarihinin en başarılı, en başarılı teknik direktörlerden biri olan Jose Mourinho’yu kazandırmıştır. İyi de bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Hatta bir nebze olsun, ayağımızı yorganımıza göre uzatmadık.

Bu sefer daha da riskler alarak mühendislikler yaptık. Kadromuz derin, alternatifli. Spor basınımız Mourinho’yu hedef haline getirmiştir. Bir kısım taraftarımız bu algı operasyonundan bunlara kanarak etkilenmiş, hocamızı da 9. haftada saldırıya uğrattılar. Her demeciyle Fenerbahçe’ye yaşatılan haksızlıkları dünya basının manşetlerine taşıyan, İstanbul’daki her anını takımımızın daha iyi seviyeye yükseltmek için harcayan sevgiyi, sabrı sonuna kadar hak eden hocamız vardır. Yönetim kurulu olarak sonuna kadar yanınızdayız. Kendisiyle ilgili hayalimizi uzun vadelidir. Tek beklentimiz, camiamızın artık uyanması ve sahiplenmesidir.”

“ESKİ TFF YÖNETİMİNİ DOĞAL BİR İTTİFAKLA DEVİRDİK”

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, TFF’nin eski yönetiminin bahsettiği yapıya destek verdiğini vurgulayarak, “Yapıdan bahsettim. Her platformda gündeme getirdik. TFF eski başkanı Büyükekşi’nin yönetim anlayışı Türk futbolundaki sorunları çözmek yerine kaosu net bir şekilde daha da büyüttü. Aslında söz konusu yapının devam ettirilmesinde ta kendisi ve ekibiydi. Siz 2 Nisan’daki kongreyi bazı kongre üyeleri küçümsüyor, hayal kırıklığı olarak görüyorlar. Bu bir yolculuk. 25 yıldır buraya gelmiş bir yapıyı bir adımla çözmek mümkün değildir. Devireceğiz dedik, devirdik mi? Evet. Belki Fenerbahçe kendi başına değil. Türkiye Futbol Federasyonu’nun o günkü yönetim kurulu yüzde bir milyon kazanacağına inandığı, oluşan doğal bir ittifakla devirdik. İnsanların başına tak etmişti. Özgür ifadelerin gasp edilmesi, demokratik değerlerin erozyona uğraması, şantajla, mükafatla oylarının yönlendirilmesi insanlar bıkmıştı. Onun için tünelin sonunda ışığı görüyor, iyi şeyler olacak. Biz de kazanacaklarını bekliyorduk. Biz başkaları gibi ekmeğimizin peşinde değiliz. Biz hakkımızın peşindeyiz, adil rekabetin peşindeyiz ve Cumhuriyetimizin ilkelerinin peşindeyiz. Bunlardan da hiçbir zaman taviz vermeyiz. Burası Türkiye, ne kadar haklı olsanız da, haklılığınız anlaşılsa dahi, mağduriyetlerin giderilmesi, sorunların çözülmesi her zaman uzun süre almıştır” diyerek sözlerini noktaladı.