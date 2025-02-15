Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Futbolda güzel bir transfer dönemi geçirdik. Hocamız yeri geldi eleştirildi, yeri geldi tebrik edildi." diyen Koç, "Kendisi ülke futbolunu tanıdıkça daha da iyi olduk. Kendisiyle devam edilmesi konusundaki görüşlere ben de katılıyorum." dedi.

Mourinho'nun takımın başında kalacağını ifade eden Koç, "Takımımızın başında çok değerli bir hocamız var. Yeri geldi değersizleştirildi. Niye? Çünkü cesurca gerçekleri ifade ettiği için. Mourinho’ya da ifade ettim, 'İşini yap, bir hoca değişikliği söz konusu değil. Yönetim gider hoca kalır' mesajını kendisine verdik.” diye konuştu.

Koç, Aziz Yıldırım'la yaptığı görüşmeyi şu sözlerle açıkladı:

"Aziz Başkan ile buluştuğumuz yemekte 'Skriniar'ı kesinlikle kaçırmayın' dedi. Skriniar başından beri Türkiye'ye gelirsem Fenerbahçe'den başka kulübe gelmem dedi, 3 hafta Türkiye dışı opsiyonlarını değerlendirdi."

Adana Demirspor maçıyla ilgili de konuşan Koç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarıda kalan bir Adana Demirspor maçı var, bizi hiç ilgilendirmeyen. Bir yöneticimiz tweet atmış, Fenerbahçe hazırlıklıymış da bilmem neymiş. O gece hocasından futbolcusuna yöneticisine kadar aynı replikleri söyleyip militan medya mensuplarına bunu söyletiyorlar. Ne olmuş atmışsa Hulusi Bey? Siz bizim maçlar oynanırken tweetler attınız, maçlar biter bitmez tweetler attınız! Sizin kadar hazırlıklı iletişim yapısı ben görmedim. Böyle bir plan kurmamızı falan geçtim şimdi soruyorum sahtekarlık yapıp penaltı alan Mertens de bu işin içinde değil mi? Demek ki Mertens gelecek sene Fenerbahçe'de."