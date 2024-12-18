Fatih Özkan hakkında İzmir 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten yaralama' suçundan dava açıldı. Özkan savunmasında, "Anlık gelişen bir olaydır. Milyonlar görüntüleri izledi. Amacım kendisini saha dışına çıkarmaktı, orantısız bir şekilde itmem sonucu düştü. Amacım kendisini yaralamak değildi" dedi.

CEZA ERTELENMEDİ

Davanın 2'nci duruşması dün yapıldı. Savcı, Özkan'ın 'Basit yaralama' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan Fatih Özkan, "Takdir mahkemenindir" dedi.

Kararını açıklayan hakim, Özkan'a, Yıldırım Ali Koç'a yönelik 'Basit yaralama' suçundan 6 ay hapis cezası verdi. Bu ceza, suçu spor alanında işlediği için 9 aya çıkarıldı. Cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini sanığın lehine takdiri indirim nedeni olarak kabul eden hakim, Özkan'ı 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın bir daha suç işlemeyeceğine dair kanaat hasıl olmadığından kararda erteleme ve para cezasına çevirme yoluna gitmedi.

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizlik Yasası sebebiyle Özkan'a, Göztepe müsabakalarını bir yıl süreyle statta seyretme yasağı getirildi.