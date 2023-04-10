Vakıf çalışanları, Coco'nun sahibinin etrafta içki bıraktığını ve evdeki iki köpeğin bu yüzden alkol bağımlısı olduğunu söyledi. Adı açıklanmayan kişi hayatını kaybedince hayvanlar, Devon'daki vakfa getirildi.

Köpekler alkol yoksunluğu sebebiyle nöbet geçirdi. İkinci köpek hayatını kaybederken, labrador cinsi Coco kurtulmayı başardı. Vakıf açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Coco'nun hastalığı ciddi şekilde sürdü. Günün her saati bakıma ihtiyacı vardı. Mustarip olduğu semptomlar alkol yoksunluğuna işaret ediyordu. Daha fazla nöbet geçirme tehlikesini düşürmek ve yoksunluk semptomlarını yatıştırmak için sakinleştiriciyle 4 hafta geçirdi.

Vakıf personeli, iki yaşındaki Coco'nun artık ilaç kullanmadığını ve "normal bir köpek gibi davranmaya başladığını" ifade etti. Ancak köpek zaman zaman anksiyete yaşamaya devam ediyor.