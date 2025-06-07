Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

07.06.2025 tarihinde, saat 18.30 sıralarında, Dipkarpaz’da Zafer Burnu Sokak üzerinde, Erdal Fabrikacı DARBAZ (E-28), 211 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HM 521 plakalı pick-up araç ile güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp tarla içerisinde takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Erdal Fabrikacı DARBAZ ve araçta yolcu olarak bulunan Cemile SÜRMELİ (K-29) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.