Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

02.02.2024 tarihinde saat 22:30 sıralarında, Gönyeli’de Serhat Sokak üzerinde, Melis GÜNEL (K-31) 236 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MY 009 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Atatürk Caddesine giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde güney istikametine doğru seyreden Süleyman KILINÇ(E-32) yönetimindeki UA 939 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Çarpmanın etkisiyle ileri savrulan UA 939 plakalı motosiklet, o esnada cadde üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Zöhre SEZEK (K-39) yönetimindeki HD 580 plakalı salon aracın sol ön kısmına da çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Süleyman KILINÇ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. MY 009 plakalı araç sürücüsü Melis GÜNEL tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.