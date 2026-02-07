Bunlar da ilginizi çekebilir

Kaza sonucu yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

07.02.2026 tarihinde, saat 01.00 sıralarında Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, S.Ç. (E-29) 147 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VZ 239 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solunda park halinde bulunan E.O. (E-38) sorumluluğundaki YB 196 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarptı.

Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasında alkollü içki tesiri altındaki sürücünün park halindeki araca çarpması sonucu maddi hasar oluştu, yaralanan olmadı.

