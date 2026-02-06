Sabah saat 07:50 sıralarında Tatlısu - Geçitkale Anayolu üzerinde yürekleri ağızlara getiren bir trafik kazası yaşandı. R.Y (K-46) yönetimindeki UD 167 plakalı salon araç, Tatlısu istikametinden Geçitkale istikametine doğru ilerlerken "virajlar mevkiine" geldiği sırada sürücünün dikkatsizliği sonucu kontrolden çıktı.

Dere Yatağına Uçtu

Kontrolden çıkan araç, yolun sağından çıkarak yaklaşık iki metre yükseklikten dere yatağına düştü. Kaza yerine gelen ilk yardım ekipleri, hurdaya dönen araç içerisindeki yaralılara müdahale etti.

Yaralılar Hastanede Gözetim Altında

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü R.Y ve araçta yolcu olarak bulunan G.D, olay yerine çağrılan ambulanslarla derhal Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk tedavilerinin ardından iki yaralı da müşahede altına alındı.

Polis Soruşturması Devam Ediyor

Kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla başlatılan polis soruşturması sürüyor.