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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Polis, B.K aleyhinde alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 6 Haziran 2026 tarihinde saat 00.30 sıralarında B.K(41), 148 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki UH 873 plakalı araçla otopark içerisinde seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu park halinde bulunan SC 495 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

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