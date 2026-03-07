Lefkoşa’da bir kavşakta dikkatsiz şekilde caddeye giriş yapan E.K. (E-26) yönetimindeki araç, anayolda 84 miligram alkollü M.A. (E-22) yönetimindeki aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildi.
Her iki sürücü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
İskele’de 208 miligram alkollü F.K. (K-29) yönetimindeki araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak park halindeki bir araca çarptı.
Kazada yaralanan olmadı. F.K. alkollü araç kullanma ve kaza yapma suçlarından tutuklandı. Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.