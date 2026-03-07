Bunlar da ilginizi çekebilir

Kazada yaralanan olmadı. F.K. alkollü araç kullanma ve kaza yapma suçlarından tutuklandı. Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.

İskele’de 208 miligram alkollü F.K. (K-29) yönetimindeki araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak park halindeki bir araca çarptı.

Her iki sürücü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildi.

Lefkoşa’da bir kavşakta dikkatsiz şekilde caddeye giriş yapan E.K. (E-26) yönetimindeki araç, anayolda 84 miligram alkollü M.A. (E-22) yönetimindeki aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

