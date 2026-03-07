Anne ve Çocuk Sağlığı Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, 2 ve 6 Mart tarihlerinde, Lefkoşa’da Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu Etkinlik Merkezi’nde verilen iki eğitimde çocuklarda ve 10-19 yaş aralığında bulunan adölesan (ergen) grupta beslenme konuşuldu.

Buna göre, ilk oturumda ​Yrd. Doç. Dr. Cangül Tuncay Arnavut "Çocuklarda Yeterli ve Dengeli Beslenmenin Önemi ve Obezite"yi, Yrd. Doç. Dr. Nazife Hürer Bulunç ise "İştahsız Çocukta Beslenmenin Önemi"ni anlattı.

İkinci oturumda ise Yrd. Doç. Dr. Nazife Hürer Bulunç "Okul Döneminde Hormonlar, Büyüme ve Beslenme İlişkisi", Doç. Dr. Taygun Dayı "Okul Döneminde Yeterli ve Dengeli Beslenmenin Önemi ve Obezite" hakkında konuştu.